Roberto Boscaglia, ex allenatore del Brescia, ora alla Virtus Entella, ha parlato di Sandro Tonali, suo ex calciatore proprio col club lombardo. Queste le sue parole a Radio Rai: “Già l’anno scorso mi chiamarono alcune squadre per sapere e capire le sue caratteristiche. Un giocatore del genere serve a tutte le squadre, soprattutto i top club devono avere 2-3 giocatori del genere per fare grandi cose. In questo momento mi viene da dire la Roma, in quella zona di campo ha bisogno di caratteristiche simili. Ma è anche ‘leggero’ dirlo, serve a tutti. Se è pronto? Ha fatto bene a rimanere a Brescia, gli ha permesso di mettere minuti sulle gambe. Credo però che il prossimo anno potrà fare il salto”.