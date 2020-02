Brescia-Udinese 1-1



Joronen 6,5: E’ ancora una volta tra i migliori in campo dei suoi. Grazie alle sue parate il Brescia rimane in piedi sotto i colpi dell’Udinese. Nel secondo tempo è miracoloso su De Paul. Non riesce a chiudere sul diagonale dello stesso giocatore dell’Udinese vedendo all’ultimo la sfera.



Sabelli 6: Bellissimo duello con Sema. Rispetto alle precedenti partite spinge poco sulla sua corsia di pertinenza cercando soprattutto di dare il suo contributo in fase difensiva.



Chancellor 5: Costantemente in difficoltà contro Okaka. Perde sempre il duello fisico e tecnico con l’attaccante dell’Udinese. Spaesato



Cistana 5: Continua il suo momento difficile con prestazioni in calo. Soffre la velocità di Lasagna e la forza di Okaka. Nel finale è ancora protagonista in negativo del pareggio dell’Udinese.



Martella 5,5: Rientra titolare dopo lungo tempo. Sulla sua fascia imperversa De Paul, non certo un cliente facile. Quantomeno lotta senza lesinare qualche sortita offensiva in attacco.



Bisoli 7: La grinta non gli manca. Riduce molto il suo raggio d’azione spendendo tante energie per contrastare gli avversari. Letale sull’errore di Bisoli per un gol che poteva valere molto.



Tonali 5: Nelle difficoltà di una squadra senza nerbo regge il confronto con l’avversario ma fatica a costruire gioco. Si vede ad intermittenza, troppo poco per uno come lui.



Dessena 5: E’ in difficoltà sotto ogni punto di vista: corsa, spirito di sacrificio e soprattutto di qualità Sbaglia tanto e troppo.



(Dal 23’st Bjarnason 5: Entra e non lascia il segno. Se è lui a dover dare la carica dalla panchina non ci siamo).



Spalek 4: Purtroppo le categorie ci sono e rappresentano una sentenza. Spalek non rientra nei canoni della massima serie. Dopo l’ennesimo errore Lopez lo cambia, esce tra i fischi assordanti dei tifosi.



(14’st Zmrhal 6,5: il redivivo centrocampista ceco viene tolto dalla naftalina e buttato in campo. E’ determinante nel gol di Bisoli credendo su una palla lanciata in area di rigore. Sfiora anche il gol personale)



Ayé 5: Idem con patate con Spalek. La corsa nel calcio non può essere tutto. Se un attaccante non segna un gol in un campionato intero qualcosa non quadra.



Balotelli 6: E’ l’unico che prova ad accendere la luce. Troppe volte gioca lontano dalla porta costretto a cercare palla troppo distante dalla zona pericolosa. Nel finale di primo tempo si fa male ad un polpaccio ma non demorde e rimane in campo senza però trovare il guizzo giusto. Esce esausto.



(Dal 39’st Donnarumma 4: Ha la palla della sicurezza e la manca in maniera goffa).



All. Lopez 5,5: Debutto senza gloria per il tecnico uruguayano. La squadra sembra non avere ancora assorbito il cambio con Eugenio Corini. Tanto il lavoro da fare soprattutto dal punto di vista psicologico per una squadra che prende sempre gol. Squadra con la paura e il freno amano tirato. Demerito? Non aver cambiato nulla rispetto al suo predecessore.