: Tiene a galla il Brescia, compiendo un miracolo su Pezzella che evita il tracollo.Soffre la spinta sulla corsia da parte della Fiorentina, ma riesce a non cadere.: Un 2002 che gioca come un veterano, compiendo una grande chiusura sulla linea su Ribery: Il castello del Brescia regge, riuscendo ad evitare la sconfitta.: Inizia lucido, poi soffre anche lui le folate della Fiorentina, riuscendo a metterci una pezza.(38’s.t.: s.v.): Presenza costante in mezzo al campo, pressa sempre i viola in uscita e subisce alcuni falli che fanno respirare i suoi.( 10’ s.t.: Entra ma non riesce mai ad entrare nel vivo della gara.)Ci si aspettano altre prestazioni dal gioiello di casa Brescia, che compie alcune buone giocate, ma non illumina i suoi.: Il suo inserimento vale il rigore conquistato dal Brescia, a centrocampo fa il suo dovereDovrebbe dare fantasia ai suoi giocando dietro le punte, ma non si accende mai.( 20’ s.t.: Ci prova e crea alcuni grattacapi alla difesa della Fiorentina)Bel tiro che Dragowski riesce a chiudere, poi prova ad agire sulle linee, ma il Brescia costruisce poco.: Propizia l’azione che porta al rigore, che poi trasforma con freddezza.(10’s.t.: Entra per tenere palla e far salire la squadra, vicino al gol all’ultimo istante di partita)Il suo Brescia costruisce pochissimo, sfruttando gli errori della Fiorentina, non riuscendo a vincere una partita con 30’ di superiorità numerica. Aveva detto che il suo gioco non era quello di Zeman, ed è stato fedele alle sue parole.