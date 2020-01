Brescia-Milan 0-1



Joronen 6,5: Vola all’incrocio dei pali per togliere la palla su colpo di testa di Ibrahimovic nel primo tempo. Incolpevole nell’occasione del gol di Rebic.



Sabelli 7: Dimostra di essere uno dei più in forma del Brescia. Una vera spina del fianco per il Milan. In difesa chiude ogni varco, in attacco è un valore aggiungo. La fascia è il suo territorio senza possibilità di frenarlo.



Cistana 6,5: Dopo qualche passaggio a vuoto nelle scorse giornate il giovane centrale dimostra di essere in ripresa. Non sfigura nel duello con Ibrahimovic e Leao, molte volte ne esce vincitore.



Chancellor 5: Buca l’intervento su Ibrahimovic ma viene graziato. Quando buca su Rebic sono dolori: il Milan segna, il Brescia perde.



Mateju 5: Colpevole dell’errore che da il via al gol di Rebic nella ripresa. Per l’ennesima volta legge male una situazione difensiva banale che determina la sconfitta.



Bisoli 6,5: Rientro positivo dopo la squalifica. Solito motorino inesauribile utile in tutte due le fasi, difesa e attacco. Va vicino al gol negato solo da un superbo Donnarumma.



(Dal 42’st Skrabb: 5 Giusto il tempo di farsi ammonire dopo 1’ dal suo ingresso in campo)



Tonali 7,5: Contro la sua squadra del cuore gioca una grande partita. Attento, preciso e ordinato. Dimostra di essere uno dei giocatori più interessanti del campionato con una classe straordinaria. Ma da solo non basta



Dessena 6: Prima gara dal primo minuto dopo l’infortunio. Svolge il proprio compito con diligenza senza strafare.



(25’st Ndoj 5: entra ed il Milan segna. Poco dopo tutto solo sbaglia il tiro davanti a Donnarumma)



Romulo 6: Torna a giocare nel ruolo di trequartista dopo molte gare disputate da interno. Sarà un caso ma si rivede il miglior Romulo.



Torregrossa 7: Altra prestazione da leader. Lotta come un leone facendosi valere tra le maglie della difesa del Milan. Sbaglia nel primo tempo un colpo di testa facile, sfortunato nella ripresa sulla spettacolare rovesciata. E dove non c’è sfortuna c’è Donnarumma negargli il gol.



Ayè 6: Schierato a sorpresa da Corini al posto di Donnarumma non sfigura. Non arriva su un traversone perfetto di Sabelli. Donnarumma gli nega il gol di testa.



(Dal 32’st Donnarumma: 5 Entra nel momento peggiore della partita. Non è sereno e si vede. Forse ha giocato l’ultima gara con il Brescia…)



All. Corini 6: Ha a fianco a sé in panchina il presidente Massimo Cellino. Il suo Brescia gioca una grande partita mettendo costantemente in difficoltà il Milan sul piano del gioco, della corsa e della voglia. Ma non è colpa sua se la sua squadra commette sempre i soliti errori difensivi che spianano la strada alle vittorie degli avversari