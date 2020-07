bravo in apertura ad opporsi a una insidiosa conclusione di Verdi dal limite dell’area di rigore. Non può invece nulla sulle conclusioni vincenti di Verdi, Belotti e Zaza nel secondo tempo.sulla propria fascia deve fare i conti con un clienti difficile da gestire come Ansaldi, nel primo tempo il terzino del Brescia è però bravo a contenere l’argentino, cala un po’ nella ripresa. Quando ne ha la possibilità si fa vedere anche in fase offensiva.fa fatica contro Belotti, che più volte gli sfugge via con troppa facilità. Nel secondo tempo riceve anche un cartellino giallo per un fallo proprio sul Gallo.: sua la prima occasione della partita per il Brescia, con un colpo di testa da azione d’angolo che Sirigu riesce a respinger.e E’ sfortunato in occasione del gol di Verdi: è infatti sua la deviazione che spiazza Joronen. Poi commette errori in serie.bravo in fase difensiva nell’arginare le folate offensive di De Silvestri, si fa vedere però poco in fase offensiva.: tanta corsa per il centrocampista slovacco del Brescia che spinge molto sulla sua fascia di competenza, fatica a saltare l’avversario quando lo punto ma riesce comunque a essere una spina nel fianco della difesa granata.(dal 29’ s.t.: entra bene in partita)il Brescia soffre molto in mezzo al campo, anche Dessena è in grade difficoltà e non riesce a fare da diga davanti alla difesa quando il Torino è in possesso di palla.(dal 29’ s.t.: non è una serata positiva per il numero 4 di Brescia. L’episodio simbolo della sua prestazione negativa è quel pallone regalato a Zaza nel primo tempo battendo un banale calcio di punizione a centrocampo.(dal 16’ s.t: meglio del compagno che sostituisce ma non basta): buona la prestazione dell’islandese sulla fascia sinistra, dove fa valere le proprie qualità tecniche. E’ dai suoi piedi che parte anche l’azione che permette al Brescia di passare in vantaggio.(dal 16’ s.t.: si vede poco): bravo nel primo tema ad approfittare del rimpallo favorevole per presentarsi davanti a Sirigu e batterlo con un preciso scavetto. A fine primo tempo sfiora anche il 2-0 con un colpo di testa che termina fuori di pochissimo.(dal 42’ s.t.si vede meno rispetto al compagno di reparto. Un sinistro dal limite, che grazie a una deviazione di un difensore avversario crea qualche problema a Sirigu, poi poco altro.schiera un Tonali non al meglio della forma fisica facilitando così la vita del Torino in mezzo al campo. Il suo Brescia esce troppo presto dal campo e nel secondo tempo la formazione di casa ha vita troppo facile.