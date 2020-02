Bologna-Brescia: 2-1



Joronen 6: insieme a Torregrossa è il giocatore più decisivo della squadra, anche oggi un muro nonostante il gol.



Sabelli 5.5: nullo in fase propositiva, in copertura la mancanza di riferimenti lo manda in confusione.



Cistana 6: i padroni di casa spingono con costanza, come tutto il reparto traballa un po' ma regge l'urto.



Chancellor 5.5: sua la marcatura blanda in occasione del gol di Orsolini, contro avversari rapidi la sua stazza è il peggior nemico.



Mateju 5: brutta partita, molte delle occasioni avversarie trovano lo scatto vincente da suoi errori a partire dai primi secondi del match.



Bisoli 6: poca qualità ma molta sostanza contro un squadra in salute. Fa il suo dovere.



Tonali 5.5: in partite come questa il talento non basta. Il Bologna fa densità in mezzo con tanti uomini e lui fatica a chiudere gli spazi.



Dessena 5.5: in difficoltà come tutta la squadra, gli spazi sono stretti e giocare il pallone gli è quasi impossibile.



(dal 16' s.t. Martella 6: ingresso propedeutico al cambio di modulo per coprire le corsie laterali e limitare Orsolini. Buono l'impatto soprattutto per l'equilibrio di squadra.)



Romulo 6: prova con i mezzi a sua disposizione a giocare il pallone ma la squadra non riesce a supportarlo, non arrivando quasi mai sulla trequarti.



(dal 26' s.t. Ndoj 5.5: a livello tattico non cambia nulla, l'intenzione è di dare sostanza alla mediana).



Torregrossa 6.5: voto che deriva soprattutto dal gol segnato su rigore, per il resto partita di alti e bassi in cui è riuscito a rimediare anche un giallo.



Ayè 5: davvero mai in partita, del pallone usato oggi non vede praticamente mai nemmeno il colore.



(dal 32' s.t: Donnarumma 5.5: mattatore del Bologna all'andata, un paio di bei movimenti e poco altro).



All. Corini 5.5: partita senza idee, prestazioni come questa servono a poco se si vogliono conquistare i punti necessari a mantenere la categoria. La fortuna non è sempre clemente.