Brescia-Spal 2-1: Sfortunato in occasione del gol di Dabo. Unica macchia di una ottima prestazione. Interventi salva risultato a tenere a galla il Brescia.: Spinge molto meno del solito anche perchè dalle sue parti c'è D'Alessandro. Non la sua partita migliore. Si va vedere su calcio di punizione.: Gioie e dolori. Qualche sbavatura e qualche buona giocata. Ma non basta. Petagna lo ha saltato con regolarità.Solita grande prestazione di coraggio, carattere e voglia. La sua presenza in difesa è una certezza per il Brescia. Forse troppo irruento ma da apprezzareDi buono salva sulla riga un gol fatto della Spal. Tanto basta per meritarsi la sufficienza vista la vittoria. Deve crescere e molto.: Dopo qualche buona prestazione sul piano della volontà stecca in maniera plateale. Ammonito viene lasciato negli spogliatoi a fine primo tempo(1'st: entra al posto di Spalek ma una brutta entrata di Reca lo mette fuori uso prima ancora di poter essere incisivo)(16'stEntra e si piazza alto sulla sinistra. Dal suo piede nascono le occasioni migliori. E farlo giocare prima?): Solita partita di generosità. Nulla da eccepire ma quando deve impostare non ha i tempi di gioco giusti.Purtroppo è sempre il Tonali in difficoltà del periodo post lockdown. Non ne azzecca una giusta ma soprattutto appare molto nervoso. Meriterebbe almeno un giallo per il fallo nel finale su Dabo.Un fantasma della corsia di sinistra. Spostato a destra trova anche il gol dell'1-1. E nel finale segna con un preciso sinistro all'angolino il gol vittoria. Redivivo.Impalpabile, sempre anticipato e fisicamente sovrastato. Ha l'occasione per il gol dell'1-1 e la manca clamorosamente. Il Var gli nega quello buonoAltra grande prestazione. Nel primo tempo fatica come tutti, esce alla distanza diventando l'uomo della riscossa. A volte troppo lezioso ma per il Brescia è una manna.All.. Aveva tenuto a riposo i “migliori” e nel primo tempo questa tattica non si è vista. Rivitalizza il gruppo nella ripresa e indovina le mosse trovando la sua seconda vittoria in campionato con il Brescia.