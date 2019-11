Balotelli fallisce spesso derby ma difficilmente stecca nelle sfide contro i vicini di casa. Questo il particolare dato analizzato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Lo strano caso di Balotelli. SuperMario fallisce spesso e volentieri i derby (due soli gol in 13 stracittadine, la doppietta in quel famoso United-City 1-6 dell’ottobre 2011, mentre in Italia è andato a vuoto sia con la maglia dell’Inter che con quella del Milan), ma colpisce inesorabilmente nelle più sentite sfide tra «vicini» di casa. Con la maglia del Nizza, per esempio, ha colpito il Marsiglia in quattro occasioni su cinque. Mentre nell’unica sfida da attaccante del Marsiglia ha restituito il favore, segnando al Nizza. Oggi Balo può continuare nella tradizione: Brescia-Atalanta non è un derby cittadino, ma tra città vicine. La specialità di SuperMario, che dovrebbe rientrare da titolare dopo essere stato allontanato dall’allenamento settimana scorsa e non aver preso parte alla trasferta di Roma delle Rondinelle. Tenetene conto anche alla Magic.”.