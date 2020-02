L'allenatore del Brescia Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli di domani: "Joronen, Tonali e Gastaldello sono a disposizione. Con la Juve è stata una partita particolare, la prestazione era positiva, con l'espulsione è diventato tutto più difficile. Fino al gol la squadra stava bene, è rimasta in partita sempre".



Sul Napoli: "Non è l'ultima spiaggia, ma è una partita fondamentale. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo abituarci a giocare con questa pressione. Ci siamo messi da soli nelle difficoltà, dobbiamo avere la personalità per venirne fuori".



Su Balotelli: "È sempre rimasto con la testa sul campo, se gioca vuol dire che sta bene. Io non posso andare contro la squadra e mettere un giocatore non concentrato. Quello che succede fuori dal campo, io devo controllare i miei figli. Fuori dal campo non seguo nessuno, il ragazzo è concentrato sul campo".