Diego Lopez, allenatore del Brescia, parla a Sky Sport dopo l'1-1 contro la Fiorentina: "Penso che abbia bisogno di tempo, come avete visto la squadra mi è piaciuta tanto: ha fatto una bella partita. Mario Balotelli dovrà fare il lavoro che hanno fatto gli altri e poi vedremo come starà. Prima però lavori come gli altri. Ho parlato già con Mario, gli ho detto questo: sa quel che deve fare, ognuno è padrone del suo destino, siamo tutti grandi. Io sono l'allenatore di tutti, non solo il suo. Il gruppo ha preso una strada e lui un'altra per adesso"