Diego Lopez, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa in vista del match contro la Samp: "Il futuro di Tonali? Non lo so, è un ragazzo molto giovane. Queste sono cose che fa il presidente con il ragazzo. Non so cosa succederà, ma se rimarrà saremo contenti. Preferisco non dare una mia opinione su Tonali. Lui è cresciuto nel Brescia, è importante ed è ancora un giocatore di questa squadra". Il giocatore è nel mirino di Inter e Milan, coi nerazzurri nettamente in vantaggio.