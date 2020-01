Massimiliano Mangraviti, difensore del Brescia, ha parlato nell'immediata vigilia della sfida con il Milan: "Il regalo me l'ha fatto il Brescia. Non mi aspettavo di giocare così tanto, quindi devo ringraziare la società, il mister e i compagni. Spero però di fare anche altre partite per aiutare la mia città e la mia squadra a salvarsi".



SU IBRAHIMOVIC - "È un grande giocatore. Abbiamo preparato delle cose ma il Milan non ha solo lui: dovremo restare tutti insieme per fare punti".