Brescia-Napoli è l'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



BRESCIA-NAPOLI

Arbitro: ORSATO di Schio

Assistenti: GIALLATINI-VECCHI

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRETI



64' Gol annullato al Napoli. Mertens parte in evidente posizione di fuorigioco sul passaggio di Demme, l'arbitro aspetta la conclusione dell'azione e poi segnala la posizione irregolare.



47' Rigore per il Napoli! Cross dalla sinistra di Insigne, Mateju allarga il braccio destro e colpisce in pieno il pallone. Rigore netto, che però Orsato inizialmente non concede. Richiamato dal Var Chiffi, dopo una revisione al video, assegna il penalty ai partenopei.