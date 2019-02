Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia, parla dopo il pareggio di Padova, dove ha realizzato il gol dell'ex: "È stato strano segnare qui all’Euganeo, ci sono cresciuto da quando avevo 10 anni e fino ai 16. Poi c’è stato il fallimento sportivo dell’era Penocchio e il destino ha voluto che lasciassi il Padova per andare alla Roma. È stato un gol importantissimo perché il Padova ci aveva messo in difficoltà a lungo ed eravamo andati in svantaggio. Siamo stati bravi a reagire e i risultati di oggi ci avvantaggiano perché il Crotone ha perso a Palermo e il Verona a Lecce. Dobbiamo andare avanti su questa strada".