Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ospite della rubrica 'A tu per tu' ha chiarito la sua posizione circa alcune voci che lo accostano al Bari: "Il mio nome viene spesso associato a queste piazze perché ho vissuto momenti professionalmente felici. Gli apprezzamenti fanno sempre piacere. Ma al momento non ci sono contatti o situazioni in divenire".