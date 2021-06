Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma in casa Brescia si registrano già alcuni dissapori fra il neo tecnico Filippo Inzaghi ed il presidente Massimo Cellino. Secondo quanto raccolto da PianetaSerieB.it, infatti, Inzaghi avrebbe chiesto di puntare su alcuni obiettivi di mercato che non coincidono con quelli del patron delle rondinelle.