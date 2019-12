Allo stadio Rigamonti, alle ore 20.45, va in scena il recupero della settima giornata di Serie A tra Brescia e Sassuolo, rinviata ad ottobre per la scomparsa del presidente dei neroverdi Squinzi. Il Brescia, tornato nelle mani di Corini, è reduce dalla due vittorie consecutive, ai danni di Spal e Lecce. De Zerbi ha invece rovinato la festa per i 120 anni del Milan, pareggiando 0-0 a San Siro. Balotelli e Torregrossa dal 1' in attacco, fuori Donnarumma. Per il Sassuolo il tridente formato da Berardi, Traoré e Boga alle spalle di Caputo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. All. Corini



SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi.