Manca solo l'ufficialità, ma le voci delle ultime ore trovano sempre più conferme: domani, al Rigamonti, i riflettori resteranno spenti. Brescia-Sassuolo, anticipo della settima giornata del campionato di Serie A, non si giocherà. La decisione arriva dopo la morte - ieri sera - di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde. Da domani l'apertura della camera ardente, mentre i funerali sono in programma per lunedì 7 ottobre alle 14.45 presso il Duomo di Milano.



IL RECUPERO - Un week-end nel segno del ricordo e del dolore, dunque, per tutto il Sassuolo Calcio. Su tutti i campi, da sabato pomeriggio, verrà osservato un minuto di silenzio. Il fitto calendario, con l'imminente pausa delle nazionali e i diversi turni infrasettimanali, obbligano la Lega a studiare con attenzione la data per il recupero: l'ipotesi più probabile è mercoledì 11 dicembre.