Sandro Tonali continua ad essere al centro del mercato. Il centrocampista classe 2000 già convocato in Nazionale da Roberto Mancini si sta affermando sempre di più al Brescia, ormai è il leader del centrocampo della squadra rivelazione della Serie B da mesi, aspettando i prossimi passi per il futuro. Studiando la strategia migliore, questa sera Tonali è stato a cena con il suo agente Roberto La Florio insieme all'agente Fifa Beppe Bozzo, entrambi abili nel creare un equipe di lavoro attorno al centrocampista: un team sempre più affiatato nonostante i rumors di un possibile cambio di procura, Tonali non modifica la sua strada, l'entourage con La Florio e Bozzo lavora per individuare il percorso migliore. Un'occasione anche per seguire la Supercoppa Italiana insieme. Con Cellino che coccola il suo talento, Tonali piace a tutte le big...