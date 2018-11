Luca Tremolada, decisivo con la sua punizione nel pareggio del Brescia a Foggia, parla a DAZN: "All'inizio volevo calciare sotto la barriera, era molto vicino, poi mi hanno detto che non saltavano e ho deciso di calciare sopra, è andata bene. Nell'ultima mezz'ora ci siamo mangiati qualche gol, io uno grave. Non perdiamo da tante partite, un punto contro questa squadra in uno stadio così dà morale, era difficile. Corini ha dato una mentalità importante che forse mancava, e la concretezza che conta in un calcio così livellato. Con il Verona è un derby, ci giochiamo tanto e vogliamo vincere".