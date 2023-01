Potrebbe arrivare dalla vicina (e rivale) Bergamo il rinforzo atteso da Pep Clotet e dal suo Brescia.



Tra i molti profili sondati dalla Rondinelle nell'attuale finestra di mercato ci sarebbe infatti anche quello di Roberto Piccoli, 22enne centravanti nato nel capoluogo lombardo e cresciuto nell'Atalanta. Attualmente domiciliato in prestito al Verona, Piccoli potrebbe anche accettare di scendere di categoria, sposando così la causa bresciana, pur di giocare con maggior continuità rispetto a quanto non stia facendo in riva all'Adige.



Ne dà notizia Tuttosport.