Operazione in uscita per la Juventus che nelle prossime ore potrebbe definire la cessione di un proprio tesserato al Genoa.



Il club bianconero e quello rossoblù sono infatti da giorni al lavoro per concretizzare il trasferimento in Liguria, a titolo temporaneo, dell'esterno sinistro classe 1999 Gianluca Frabotta.



Stando a quanto riporta stamane il Secolo XIX, il giocatore attualmente domiciliato al Frosinone, non sarebbe soddisfatto del minutaggio collezionato in giallazzurro e vorrebbe cambiare aria già a gennaio, magari accettando proprio la corte del Grifone che da tempo lo ha messo nel mirino.



L'operazione è tuttavia subordinata all'eventuale addio al Genoa di Lennart Czyborra, laterale tedesco che non rientra nei piani di mister Gilardino. Solo l'eventuale addio dell'ex Atalanta libererebbe a Frabotta un posto nell'organico rossoblù.