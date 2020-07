Non poteva esserciIn quello che sarà il derby contro ilin due città divise dalla fede calcistica ma unite nelche ha cambiato per sempre la vita delle persone, si affronteranno due squadre con umore contrastanti. Lariceverà un, quasi rassegnato verso un. Mai come ora ilper i biancoazzurri didopo due sconfitte consecutive controma soprattutto con una classifica prossima alla condanna definitiva al ritorno inSolo un miracolo potrà salvare ilper molti. Una sconfitta per tanti già da mettere in archivio anche se, le partite, vanno giocate.sono evidenti con ilquando l'sotto il profilo del gioco, dell'entusiasmo e delle idee di calcio. Oggi come allora alla vigilia il, un segno d'orgoglio per una città ferita, ad una classifica deficitaria. La squadra diha le spalle al muro: solo la vittoria potrebbe tenere viva la fiamma dellaIllascerà spazio alla fede e alla voglia di prevalere, di. Ma il Brescia che farà visita all'Atalanta è squadra dalle. Il derby arriva in un momento storico per lemai così destinate a volare in basso verso la Serie B.