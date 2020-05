Laha portato in dote il ritorno dial comando della squadra e l’accantonamento evidente di. Non è certamente un caso che il ritorno agli allenamenti di gruppo sia coinciso con ildell’allenatore sudamericano (tornato in patria nel periodo di lockdown).ha atteso e preteso la sua presenza per iniziare l’avvicinamento concreto al. Lunedì la prima sessione di lavoro per unapparso carico e determinato: a lui spetterà il compito di sovvertire unche vede ilUnaper l’allenatore chiamato a sostituirenel corso di una delledella storia del Brescia. Quattro cambi in panchina, nessuno acquisto a gennaio, ultimo posto in classifica e il blocco del torneo per la pandemia: chi più ne ha più ne metta. Ad assistere alla prima sessione a ranghi completi al centro sportivo di Torbole Casaglia c’era anche. Il presidente sardo sembra essersi messo il cuore in pace:pur avendo, per molto tempo, sperato di non doverlo fare dovendo però lottare contro i mulini a vento. I pensieri delsono cupi oscillanti tra le difficoltà di una ripartenza contraddistinta da numerose falle (legate ai protocolli ma anche all’organizzazione) e il pensiero di dover in parteIn questo quadro emerge sempre più chiaramente la. Il giocatore dopo essersi presentato conrispetto ai compagni (anche se considerati facoltativi) non sembra essere stato gradito dal club bresciano. Al suo ritorno Mario: perrispetto ai compagni, la giustificazione del Brescia. In realtà l’ieri al primo allenamento congiunto (Balotelli si era allenato solo in palestra la mattina da solo) l’al discorso alla squadra diha ilsultra l’attaccante e la società della sua città.