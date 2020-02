Bastano pochi numeri a capire che l’andamento del Brescia è di quelli che conducono al baratro della retrocessione. Squadra, quella del presidente Massimo Cellino, tra le peggiori per rendimento in Europa. Impossibile pensare al miracolo sportivo (di questo ora si deve parlare) della salvezza se non riesci a tenere un vantaggio, se commetti gli stessi reiterati errori, se non segni più di un gol a partita e se i tuoi uomini migliori vivono un momento d’appannamento che dura da tempo. Al momento solo la matematica tiene viva la speranza salvezza.



ERRORI E RIMONTE – Dalla vittoria con il Lecce (roboante 3-0 del 14 dicembre) il Brescia ha subito ben 7 rimonte in 10 partite. Per 7 volte la squadra di Corini prima e Lopez poi era in vantaggio e si è fatta riprendere o addirittura superare. Al netto sono punti pesantissimi quelli lasciati sulla strada da Balotelli e compagni. Facendo una somma veloce sono almeno 12 i punti gettati al vento che, sommati ai 16 attuali, porterebbero il Brescia a 26. Un Brescia che sarebbe a braccetto con l’Udinese, con 4 punti di vantaggio sul Genoa e 3 sulla Sampdoria. Purtroppo con i se e con i ma non si ottengono le salvezze



BALOTELLI DALLE POLVERI BAGNATE – L’ultimo gol di Mario Balotelli risale al 5 gennaio, gara contro la Lazio. Da allora l’attaccante bresciano si è inceppato. Nel mezzo una squalifica ma anche tante e troppe prestazioni sottotono. Passano gli allenatori (da Corini a Lopez) ma la sostanza non cambia: nessuno riesce a trovare una giusta formula per esaltare le caratteristiche di Super Mario. Si dice sia troppo solo (vero) ma allo stesso tempo anche poco incline al sacrificio. E quando poi hai la palla buona spesso la sprechi: la punizione con la Juventus e l’occasione gol con il Napoli. Segnali poco incoraggianti di una scommessa, quella di Massimo Cellino, allo stato attuale persa. E se nemmeno la fascia di capitano lo responsabilizza siamo quasi alla frutta.



MATEMATICA – A 13 giornate dal termine del campionato solo la matematica tiene ancora in corsa il Brescia per una salvezza che avrebbe dell’incredibile e molto dell’imponderabile. Difficile poter pensare di farcela a fronte dell’analisi fatta. Con il Sassuolo domenica prossima è davvero l’ultima speranza, l'ultima spiaggia.