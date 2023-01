Triplete di nuove canzoni italiane uscite l'ultimo venerdì di gennaio 2023: "L'isola delle rose" di Blanco, "Cattiva" di Naska e "Guasto d'amore" di Bresh. Quest'ultima in realtà non è una novità assoluta, infatti era già diventata virale sui social visto che l'aveva cantata nei suoi concerti. Ma la storia di questo pezzo nasce ancora prima.



Classe 1996 nato e cresciuto a Bogliasco, Andrea Brasi è un tifoso del Genoa. Nel 2021 pubblica sui social (su Instagram oggi conta quasi 400mila visualizzazioni) la prima versione di questa canzone scritta durante il lockdown per la pandemia coronavirus. Bresh canta in riva al mare al tramonto, accompagnato dal suo amico chitarrista Luca Caro.







Il portiere della Juventus, Mattia Perin (allora capitano del Genoa) invita Bresh a casa sua e lo accompagna al pianoforte: il video amatoriale diventa subito virale.







"Guasto d'amore" è diventato anche un coro da stadio. Lo scorso 21 maggio, in occasione dell'ultima giornata di campionato di Serie A chiuso con il Genoa penultimo in classifica, Bresh è in Gradinata Nord, che dedica la propria coreografia (con tanto di riproduzione del tramonto rossoblù) al brano, cantato all'ingresso delle squadre in campo. Una scena da pelle d'oca, che esorcizza la sofferenza per la retrocessione in Serie B.







Il Genoa invita Bresh alla presentazione della terza maglia lo scorso 30 agosto ai Giardini Luzzati davanti a centinaia di tifosi rossoblù, che hanno fatto diventare "Un guasto d'amore" un vero e proprio inno della loro squadra.







IL TESTO:



E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare

Perché una guerra d'amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina

Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare

Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male



Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte 'ste sere

Ho un guasto d'amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare



Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso

Per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo

Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa

Ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta

Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene

O forse non ho il coraggio di capire se conviene

Proverò a cambiare strada grazie a tutte 'ste parole

Che mi porteranno altrove, che mi portano da te



Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte 'ste sere

Ho un guasto d'amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare



La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la



E, quando ti vedo, mi fai innamorare.