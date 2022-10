Ha fatto scalpore in Francia l'accusa rivolta dall'attaccante del Brest Islam Slimani al capitano del Clermont Jonah Gastien, tacciato di aver rivolto all'algerino epiteti di stampo razzista durante la partita tra le due squadre di oggi. Ecco la risposta dello stesso Gastien e del Clermont nella nota ufficiale:



"'Dopo più di 400 partite tra professionisti, in 4 club diversi e contro tante squadre, non avrei mai potuto credere che un giorno sarei stato accusato di simili affermazioni. Mi sento profondamente danneggiato nella mia integrità di uomo dopo tali accuse, che non corrispondono ai miei valori e alla mia educazione. Non sono mai stato una persona razzista e condanno fermamente chiunque possa essere l'autore di tali osservazioni'.



Primo club di Ligue 1 e Ligue 2 a inginocchiarsi a terra nel gennaio 2020 per dire no al razzismo, il Clermont Foot 63 è impegnato in prima linea a sostegno dell'inclusione e ha sempre combattuto contro il razzismo e ogni forma di discriminazione".