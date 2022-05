Alla vigilia della sfida di campionato tra, Calciomercato.com ha chiesto al doppio exun parere sulla gara in programma domani sera a Marassi.“Ritengo che. Nel derby le cose sono andate male e adesso questa gara è ormai da dentro o fuori., visto che ha raggiunto il suo obiettivo in campionato. Anche se non credo che ciò significhi meno impegno da parte dei bianconeri”.- Lei quindi non ritiene che con la qualificazione alla Champions ormai in tasca e con una finale di Coppa Italia alle porte gli juventini possano presentarsi a Marassi un po’ distratti?“No. La Juve è formata da grandi campioni, abituati a disputate tante partite importanti, anche ravvicinate, senza mai farsi distrarre. ESoprattutto perché l’obiettivo Coppa Italia è importante per i bianconeri e il miglior modo per arrivarci è farlo con una bella prestazione alle spalle. Pertanto,”.La Coppa Italia può salvare la stagione di una Juve fin qui a secco di trofei?“E’ chiaro che ormai da oltre dieci anni siamo stati abituati a vederla vincere sempre almeno un trofeo a stagione.rispetto a quelle che sono le abitudini dei suoi tifosi”.Cosa pensa della questione Dybala? Ritiene che il divorzio fosse inevitabile oppure che le parti avrebbe dovuto venirsi con un po’ incontro?“Francamente, che non è certo un ragazzino e pretende un ingaggio importantissimo,e forse in questa trattativa c’è stata poca volontà reciproca. Probabilmente la Juventus si aspettava di più dal giocatore, anche dal punto di vista fisico, e la proposta che gli è stata avanzata ha tenuto conto di ciò. Dybala, da parte sua, non l’ha invece ritenuta adeguata e per questo non l’ha accettata”.Ma un eventuale passaggio della Joya all’Inter sarebbe da vedere come un tradimento?, le bandiere ormai sono solo quelle che sventolano sugli spalti. Certo ai miei tempi un passaggio del genere non sarebbe stato concepibile, anche se qualche episodio clamoroso di questo tipo avvenne ugualmente. Ma da allora è passato tanto tempo e nel frattempo il mondo è cambiato totalmente. Pertanto credo che alla finePassando al Genoa, si aspettava di più dal nuovo corso del Grifone oppure ritiene che la 777 Partners abbia fin qui peccato di inesperienza?“Non credo si tratti di inesperienza.enso che per quanto fatto vedere nel corso del campionato meriti, ahimé, il posto che ha. A volte le stagioni vanno così, anche se annoveri nell’organico diversi ottimi giocatori. E a proposito di giocatori,E’ un ragazzo che mi piace molto e sono convinto che avrà un’ottima carriera”.Chiudiamo proprio con la 777. Come giudica l’avvento sempre più significativo di molte proprietà straniere nel nostro calcio?“Ben vengano. Una volta c’era il presidente-tifoso che investiva in prima persona nella gestione della società e magari ne deteneva il controllo per molti anni. Oggi non è più possibile farlo. E allora è giusto che si lasci spazio a chi ha voglia e possibilità di investire”.