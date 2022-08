L’ex attaccante del Vicenza, Massimo Briaschi, parla a Tuttosport del giovane attaccante Tommaso Mancini, obiettivo del Milan: Sarà il tempo a dire la sua posizione ideale, anche se da quello che ho potuto vedere io può giocare sia come punta centrale che come seconda punta. Mancini è un buon prospetto come ce ne sono altri nei Lanerossi Vincenza, squadra da cui i rossoneri lo hanno prelevato”.