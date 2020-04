Norberto Briasco, classe 1996 accostato all'attacco del Milan, protagonista con l’Huracan e con l’Armenia, ha parlato a TMW: "Milan? Sarebbe bello. Sono contento che se ne parli, vedremo. Mi piacerebbe giocare in Europa. Il Milan è un club importante, dove hanno giocato grandi calciatori tra cui Ibra che avere come compagno di squadra sarebbe bellissimo. Ma intanto penso all’Huracan. E tengo i piedi per terra”.