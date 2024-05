Brighton-Aston Villa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 5 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valida per la 36esima e terzultima giornata di campionato nella Premier League inglese. Impegnati nella semifinale di Conference League contro l'Olympiacos, gli ospiti si presentano a questa sfida al quarto posto in classifica a quota 67 e cercano punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I padroni di casa sono dodicesimi con 44 punti, ma hanno giocato una partita in meno.• Partita: Brighton-Aston Villa• Data: domenica 5 maggio 2024

• Orario: 15:00• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201)• Streaming: Sky Go, Now.- Brighton-Aston Villa viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now anche attraverso dispositivi come tablet, smartphone, pc e notebook.- Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano.- De Zerbi deve fare a meno di ben otto calciatori infortunati: Estupinan, Ferguson, Hinshelwood, Lamptey, March, Milner, Mitoma e van Hecke. Per lo stesso motivo Emery non può contare sui vari Buendia, Kamara, Mings, Ramsey e Tielemans.

(4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor, Barco; Gross, Gilmour; Adingra, Buonanotte, Joao Pedro; Welbeck. All. De Zerbi.(4-4-2): Olsen; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Rogers; Watkins, Diaby. All. Emery.