Corsa aperta per la panchina del Brighton. Dopo il milionario addio di Graham Potter, passato la scorsa settimana al Chelsea, il club inglese è ancora alla ricerca del nuovo allenatore. Una ricerca senza particolare fretta, come confermato nelle ultime ore da Paul Barber, CEO dei Seagulls. Lo stop alla Premier League per la morte della Regina Elisabetta nell'ultimo weekend e la sosta per le nazionali in arrivo lasciano calmi i dirigenti del club, che la prossima settimana contano di prendere una decisione.



RDZ E NON SOLO - Tra i nomi in cima alla lista dei desideri del Brighton c'è anche quello di Roberto De Zerbi, con cui ci sono stati dei contatti nei giorni scorsi. Primi approcci, che ancora non hanno portato a un accordo, e per cui sono in corso delle valutazioni. Dopo il "no" al Bologna e le voci - rimaste tali fin qui - sul Monza, l'ex allenatore del Sassuolo potrebbe continuare la sua esperienza all'estero. La fine con lo Shakthar Donetsk è stata frettolosa e traumatica, ora De Zerbi è pronto a ripartire.