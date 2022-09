"Frattesi è il mio giocatore preferito della Serie A, esclusi quelli della Roma". Parole forti e chiare quelle usate qualche giorno fa da Tiago Pinto, general manager giallorosso, quando è tornato sulla trattativa sfumata per il centrocampista del Sassuolo. Un affare che non si è consumato, ma solo per il momento: la Roma è pronta a tornare alla carica nei prossimi mesi, perché l'obiettivo di riportare a casa Davide c'è e rimane centrale nei piani del club.