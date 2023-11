Al termine della partita pareggiata con lo Sheffield United, l'allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha attaccato gli arbitri della Premier League:



LE PAROLE - "Sono onesto e chiaro. Non mi piace l'80% degli arbitri inglesi. Questa non è una novità. Non mi piace il loro comportamento in campo. Adesso che lavoro in Inghilterra parlo solo di questi arbitri, non è corretto se parlo di altri. L’Inghilterra è l’unico Paese dove c’è il VAR e dove non siamo sicuri che la decisione presa sia giusta. Non capisco".