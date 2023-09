Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Liverpool James Milner ha parlato anche delle sue motivazioni nell'unirsi alla causa dei Seagulls allenati da Roberto De Zerbi:



“Perché volevo la sfida di imparare qualcosa di nuovo, che è esattamente quello che sto facendo. Ho detto da subito che ero felice di aver scelto il Brighton, di lavorare con un allenatore come De Zerbi. Mi sta piacendo molto, mi dimostra che nel calcio non smetti mai di imparare, non importa quanti anni hai o a che punto della carriera sei”.