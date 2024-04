Brighton, numeri da horror: De Zerbi è undicesimo, l'Europa una chimera

58 minuti fa

Il suo nome è tra quelli più ricercati sul mercato, eppure Roberto De Zerbi sta vivendo un periodo negativo col suo Brighton. I Seagulls sono usciti sconfitti nettamente dalla sfida col Manchester City, un sonoro poker incassato che è solo l'ultima delusione di una stagione davvero complicata.



NUMERI CHOC - Il Brighton l'aveva iniziata bene con 5 vittorie nelle prime 6 ma poi gli infortuni, gli impegni in coppa, la poca abitudine a giocare tante partite e una difesa colabrodo hanno inclinato il piano verso la mediocrità. Sono solo 44 i punti in classifica, le zone europee ben distanti dall'undicesima piazza del Brighton. Un calo netto e costante: nelle ultime 27 giornate, la squadra ha raccolto solo 29 punti, una media da retrocessione. Anche in Europa poi è arrivato una netta eliminazione per mano della Roma di De Rossi che ha saputo approfittare al meglio delle defaillances difensive di Dunk e compagni. Il futuro dell'allenatore è un'incognita: quello che è certo invece è che, dopo una stagione storica, da sogno, questo per il Brighton pare essere un triste ritorno alla realtà.