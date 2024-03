Brighton-Roma, Bove sostituisce Ndicka in conferenza: il motivo è singolare

Non ci sarà Evan Ndicka in conferenza stampa stasera al fianco di Daniele De Rossi. Nessun allarme, però, in vista della partita col Brighton di domani. Perché l'assenza del difensore davanti ai microfoni è dovuta a motivi religiosi visto che Ndicka sta osservando il periodo di Ramadan che è nel pieno del suo svolgimento . Così stamattina Evan ha chiesto di essere esentato, ma ovviamente sarà a disposizione per la partita. Ci sarà Edoardo Bove al suo posto, una conferma ulteriore della presenza del ragazzo cresciuto nelle giovanili contro il Brighton di De Zerbi.