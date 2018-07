Alberto Brignoli, portiere che la Juventus ha ceduto al Palermo (dopo il prestito al Benevento), ha commentato così il suo trasferimento: "Far parte della Juve è stato il coronamento di un sogno - le sue parole al Corriere dello Sport -, per giocare devi essere tra i migliori al mondo e io non lo sono. Nella mia testa ho sempre coltivato la speranza, però dopo tre anni sono contento di trovarmi a Palermo in una piazza con grandi stimoli e obbligata a vincere".