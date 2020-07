Durante la trasmissione Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Briaschi, procuratore di Kevin Lasagna e Christian Maggio. Queste le sue parole:



AGENTI - "Quello che è successo con Osimhen non è normale. Anche a noi è successo con un ragazzo di Serie B, era tutto fatto ma poi si è presentato un nuovo procuratore che aveva offerte importanti da club come l'Arsenal. Spero si risolva quanto prima la questione Osimhen, anche se quando si inseriscono club come Manchester e Liverpool diventa difficile".



LASAGNA - "Se avesse un cognome straniero giocherebbe in un top club europeo. Ora sta bene fisicamente e mentalmente, vive un bel momento".



MAGGIO - "È un professionista top. Ha dimostrato che qualche altro anno in più sarebbe potuto rimanere a Napoli, e non avrebbe deluso. È stata un po’ una mancanza di rispetto nei suoi confronti e nei confronti dei tifosi dopo tanti anni passati a Napoli. Ovviamente resta una scelta dell'allenatore”.