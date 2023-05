Alla fine Dejanè rimasto l'allenatore della. Eppure, dopo la partita del Franchi, il tecnico blucerchiato aveva fatto sapere di voler rassegnare le dimissioni . L'allenatore era rientrato negli spogliatoi provato dall'attacco febbrile e aveva fatto capire alla squadra e allo staff che il giorno successivo avrebbe firmato le carte per le dimissioni.Stankovic però ha poi cambiato idea. Secondo la ricostruzione de Il Secolo XIX, ciò si deve anche: "Solo tu puoi aiutarci a uscire da questa situazione" è il virgolettato che il quotidiano attribuisce ai sostenitori. Una manifestazione di stima che avrebbe toccato il serbo. La mattina dopo, in seguito ad una notte di riflessioni, Stankovic infatti ha chiarito a Lanna e Baldini di volere andare avanti.Nel pomeriggio, al momento del suo arrivo a Bogliasco, alcuni calciatori sarebbero stati, dal momento che qualcuno era rimasto fermo alle dimissioni della sera prima. I dubbi, però, ci sono. La sua posizione resta in bilico, e già la partita di questa sera con il Torino potrebbe rappresentare un banco di prova in questo senso.