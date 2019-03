Drazen Brncic, ex centrocampista di Milan e Inter, doppio ex del derby di Milano, parla a FcInternews.it: " Arrivare nel calcio italiano e firmare prima per un club prestigioso come il Milan fu la realizzazione di un sogno. Lo stesso discorso vale per l’Inter. Qualunque sportivo avrebbe voluto mettersi alla prova nel Bel Paese in quegli anni. Al Milan c'erano atleti impressionanti. Posso dirle Maldini, uomo e campione straordinario. Ma quella rossonera era una famiglia, colpa di persone intelligente. Poi ricordo Leonardo. Era davvero fortissimo, qualcosa fuori dal comune. Peccato abbia sofferto di pubalgia, altrimenti avrebbe potuto dimostrare ancora di più".



SULL'INTER - "Diciamo che in rossonero mi sentii più partecipe del progetto. Cuper non mi vedeva. Così andai via in prestito. Peccato perché avrei voluto provare a misurarmi anche in nerazzurro. E giocare col più forte di tutti: Luis Nazario da Lima, il Fenomeno Ronaldo".



POCO SPAZIO - "Al Milan ero chiuso da gente come Boban, Albertini, Gattuso o Ambrosini. Chiesi io di andare via per giocare di più. Così pur sapendo che questo difficilmente sarebbe accaduto all’Inter, e che quindi avrei dovuto lasciare Milano e accettare un prestito in una compagine meno blasonata, non posso rimproverarmi nulla. La rosa dei nerazzuri era composta da 40 elementi, di cui 30 professionisti internazionali affermati".