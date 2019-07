E’ quasi tutto pronto per la nuova stagione dell'Inter. Pomeriggio di relax per Marcelo, che si è concesso un tuffo in piscina prima di raggiungere i compagni alla Pinetina. Lì è previsto il raduno prima della partenza per Lugano. Il croato ha postato una foto degli ultimi momenti di relax nella piscina sul tetto di casa, quella con vista San Siro, e ha imitato la sua cara posizione del coccodrillo. Daniele, secondo portiere dell'Inter, lo ha preso in giro su Instagram: "Asciugati, cambiati e parti altrimenti prendi la prima multa dell’anno".