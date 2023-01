Finito al centro di tante voci in merito alle cure mediche in corso dopo il problema accusato al(a seguirlo ci sarebbe anche), Marceloci ha tenuto a far chiarezza. O meglio lo ha fatto tramite il suo entourage sui canali di FcInterNews: "Marcelo non ha mai ricevuto cure mediche o trattamenti- le parole dello staff -. Proprio come le speculazioni sull'addio di Marcelo all'Inter l'anno scorso, anche tutte le speculazioni dei media quest'anno sono sbagliate. Sfortunatamente, viviamo in un'epoca in cui chiunque può scrivere rumors infondati sui media senza citazioni ufficiali dell'Inter o di Marcelo".