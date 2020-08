Marcelo Brozovic recupera la patente: accolto il ricorso e dunquesospesa la sanzione di revoca della licenza di guida, inflitta al centrocampista dell'Inter. Il croato era stato fermato dai carabinieri a Milano lo scorso 11 luglio, dopo essere passato con il rosso a un semaforo: sottoposto all'alcol test, Brozovic era risultato di poco superiore ai limite consentiti dalla legge.



RICORSO - Il giudice di Pace di Milano, riporta Ansa, ha dato ragione al giocatore accogliendo il ricorso dell'avvocato Danilo Buongiorno, che ha fatto notare come il valore rilevato fosse al limite e non si fosse tenuto conto dei margini di tolleranza e di errore dell'apparecchiatura. In seguito alla decisione del giudice, dunque, a Brozovic viene restituita la patente.