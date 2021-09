Marcelo Brozovic è in scadenza di contratto a fine stagione con l'Inter, pronta a trattare il rinnovo. Questa settimana il padre e agente del centrocampista è stato a Milano con l'avvocatessa di fiducia: non per incontrare i dirigenti nerazzurri, ma per questioni commerciali legate al brand Epic Brozo. Sempre secondo Tuttosport, il nazionale croato classe 1992 si aspetta un aumento d'ingaggio passando da 3,5 a 5 milioni di euro netti all'anno.