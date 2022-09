Una brutta notizia per l'Inter. Marcelo Brozovic rientra oggi a Milano dopo gli impegni con la Croazia con in eredità una distrazione muscolare, che lo costringerà a saltare i prossimi impegni in campionato e in Champions League. Difficile dire quanto starà fuori, serviranno alcuni giorni di riposo prima di fare nuovi esami, al momento calendarizzati per il weekend, tra venerdì e sabato. L’infortunio di per sé non sembra grave, per i tempi di recupero molto dipenderà dalla reazione del muscolo alle terapie. L'idea di Inzaghi è quella di averlo a disposizione con il Viktoria Plzen, il 26 ottobre, ma bisogna capire se ci sarà la voglia del regista di accelerare avendo il Mondiale alle porte.



INTER ARRABBIATA - Un bel problema per l'Inter, decisamente furibonda con la Croazia. In viale della Liberazione non hanno gradito la gestione di Brozovic, utilizzato contro Danimarca e Austria anche se prima di Udine aveva avuto un piccolo affaticamento, e il comunicato su twitter della nazionale, che parla di "infortunio muscolare e di stop di diverse settimane". Una presa di posizione arrivata senza consultare lo staff medico nerazzurro.