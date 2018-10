Massima attenzione su Marcelo Brozovic, faro del centrocampo di Luciano Spalletti e uomo chiave di una squadra che lo ha incoronato leader della mediana. La Gazzetta dello Sport parla del croato e spiega come i nerazzurri abbiano fretta di rinnovargli il contratto.



“Corre, crea, rinnova e lascia. Cosa lascia? La Croazia, perché nella testa di Marcelo Brozovic c’è solo un obiettivo: vincere il primo derby. Lui lo chiede all’Inter, l’Inter lo chiede a lui: a chi sennò? S’è capito, ormai. S’è capito che la qualità di gioco che può proporre Luciano Spalletti è direttamente proporzionale all’impiego di Brozovic in campo. E allora buon per il tecnico se il centrocampista torna a Milano dalla nazionale. Gambe e testa solo per il derby, la Croazia può aspettare. L’Inter no. Non è mica un caso che la società abbia deciso di forzare i tempi verso il rinnovo del contratto, non eliminando la clausola rescissoria del croato, com’era nelle idee iniziali del club, ma alzandola di dieci milioni rispetto ai 50 del vecchio accordo”.