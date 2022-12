Mondiali finiti per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter si era fermato per un fastidio muscolare nel corso della semifinale persa dalla sua Croazia contro l'Argentina e, in vista della finalina contro il Marocco, non sarà schierato dal ct Dalic. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma il fastidio c'è e non ha senso mettere a rischio il resto della stagione.



QUANDO RIENTRA - Brozovic, che è stato in conatto con lo staff medico nerazzurro, ha rassicurato tutti e confermato che non lascerà il Qatar, resterà al seguito della squadra e siederà in panchina per la finale 3° e 4° posto. Poi si godrà qualche giorno di vacanza e alla fine rienterà alla Pinetina dopo Santo Stefano con la speranza di averlo al top per il big match del 4 gennaio contro il Napoli.