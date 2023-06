Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.. Epico, se fosse riuscito ad alzare la Champions League da capitano. Invece a Istanbul ha vinto il Manchester City, la prima squadra a laurearsi campione d'Europa senza calciatori croati da 10 anni a questa parte. Guardiola si era già mosso per sfatare questo tabù prenotando dal Chelsea l'ex nerazzurro Kovacic, passato dall'Inter al Real Madrid per 38 milioni di euro nell'estate del 2015. Otto anni dopo può andare via anche Brozovic. L'anno scorso il regista croato ha prolungato ile allora chissà dove sarà. Ancora a Milano, dove si trova sempre bene, o fuori dall'Italia. Finora si erano aperte t- Brozo è un regista moderno, che abbina qualità e quantità, come ce ne sono in giro pochi al mondo. Tuttavia se dovesse partire,, per il quale tra prestito e riscatto l'Inter ha investito quasi 15 milioni di euro per prenderlo dall'Empoli. Quindi nel caso i dirigenti nerazzurri prenderebbero una mezzala.. In scadenza di contratto tra un anno con la Lazio, il serbo classe 1995 ha comunque una valutazione elevata sui 50 milioni di euro. Non è mai facile trattare con Lotito e l'Inter dovrà farlo già per ridiscutere il futuro del difensore Acerbi. La concorrenza non manca anche per l'italiano Davide, reduci dai prestiti a Reggina e Frosinone in Serie B. Due mesi faMa il suo futuro sembra prendere altre destinazioni, lontane dalla Spagna.