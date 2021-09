L'ex difensore di Parma e Cagliari Bruno Alves riparte dalla Grecia. Dopo aver rescisso da poco più di un mese con il club portoghese Famaliçao, ha firmato un contratto di un anno con l'Apollon Smyrnis, prima divisione greca. Ecco le prime parole: "Voglio ringraziare tutti i membri del club che mi hanno dato l'opportunità di giocare un altro anno - ha detto Bruno Alves durante la preparazione - Farò del mio meglio. Sono molto felice di giocare per Apollon, cercherò di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. È un grande onore poter giocare in Grecia. Se andrà tutto bene quest'anno, vedremo eventualmente di estendere il contratto per un altro anno. Sono qui per dimostrare che l'età non è un limite".